Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdieb an Geldautomat - Polizei fahndet nach kleinem Tatverdächtigen

Neuss (ots)

Am Sonntagmittag (25.10.) bestahl ein Trickdieb eine 70-jährige Frau aus Neuss.

Die Seniorin beabsichtigte, gegen 13:00 Uhr, am Automaten einer Bankfiliale an der Neuenberger Straße Geld abzuheben. Die ältere Dame hatte bereits ihre Geldkarte und die dazugehörige Geheimnummer eingegeben als sich der unbekannte Täter neben sie stellte und das spätere Opfer bedrängte. Durch sein geschicktes Verhalten, er suggerierte der Seniorin, dass seine Karte noch im Eingabeschacht stecken würde, gelang es ihm, sich am Automaten zu schaffen zu machen. Minuten später verließ er die Filiale zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei der Kontrolle ihres Kontos stellte die 70-Jährige fest, dass es dem Trickdieb gelungen war, einen vierstelligen Bargeldbetrag von ihrem Konto zu erbeuten. Daraufhin erstattete die Seniorin Anzeige bei der Polizei.

Der Tatverdächtige, der mit leichtem Akzent sprach, hatte dunkle Haare, war etwa 25 bis 35 Jahre alt und ungefähr 162 bis 167 Zentimeter groß.

Hinweise auf den Trickdieb werden erbeten unter der Telefonnummer 02131 3000.

Tipps ihrer Polizei: Bevor Sie an einem Geldautomaten Bankgeschäfte erledigen, vergewissern Sie sich, dass Sie nicht beobachtet werden und niemand zu dicht in Ihrer Nähe steht. Falls Ihnen jemand zu nah kommt, bitten Sie ihn, mehr Abstand zu halten. Werden Sie beim Ausführen von Geschäften am Bankautomaten angesprochen, ist höchste Vorsicht geboten. Lassen Sie sich nicht ablenken oder aus der Ruhe bringen. Beenden Sie zuerst die Eingabe am Automat, beziehungsweise warten Sie, bis dieser Ihre Karte wieder ausgegeben hat und Sie diese sicher verstaut haben.

