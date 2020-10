Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizist stellt mutmaßliche Taschendiebinnen in seiner Freizeit

Neuss-Grimlinghausen (ots)

Am Sonntagvormittag (25.10.) beobachtete ein Polizeibeamter, der sich in seiner Freizeit auf dem Trödelmarktgelände an der Jagenbergstraße befand, ein mutmaßliches Taschendiebinnen-Trio.

Er bemerkte, wie sich die Frauen einer Seniorin näherten und versuchten in die Handtasche der Dame zu greifen. Da schritt der Zeuge ein und sprach das Trio an. Einer der Frauen gelang die Flucht, ihre beiden Komplizinnen konnte der Beamte festhalten. Die Handtaschenbesitzerin hatte von dem Diebstahlsversuch nichts bemerkt und war selber überrascht. Der Polizist verständigte seine diensthabenden Kollegen. Die Streifenwagenbesatzung überprüfte die beiden tatverdächtigen Frauen, im Alter von 36 und 39 Jahren. Sie müssen sich jetzt einem Verfahren wegen versuchtem Taschendiebstahl verantworten.

Eine Fahndung nach der Dritten im Bunde blieb bislang ohne Erfolg. Sie ist ungefähr 175 Zentimeter groß, etwa 30 Jahre alt, von korpulenter Statur, mit blondem schulterlangen Haar. Sie trug eine graublaue Bommelmütze und eine dunkelblaue Steppjacke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

Dieser Sachverhalt zeigt das Vorgehen von Taschendieben. Sie nutzen Gedränge oder Menschenansammlungen, um zumeist unbemerkt, Handys, Portemonnaies oder Handtaschen zu stehlen. Hierbei gehen sie häufig arbeitsteilig vor.

Weitere Tipps und Tricks sowie Maschen der Taschendiebe finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/

