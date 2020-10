Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei warnt vor listigen Trickdiebinnen - Die Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Dormagen (ots)

Mit einem besonders dreisten Trick ergaunerten sich unbekannte Tatverdächtige in einem Supermarkt unbemerkt den Wohnungsschlüssel ihres Opfers. Zuhause angekommen fand der Geschädigte seine Wohnung in durchwühltem Zustand wieder.

Am Freitagmittag (23.10.), gegen 11:00 Uhr, verwickelte eine unbekannte junge Frau einen über 80-Jährigen vor einem Discounter an der Kölner Straße in eine Unterhaltung. Durch ihre geschickte Gesprächsführung gelang es der etwa 20-Jährigen, dass der Senior seine Wohnanschrift und seinen Namen preisgab.

Augenblicke später verschwand die Unbekannte in Begleitung zweier anderer Frauen gleichen Alters.

Wenig später stellte der ältere Herr den Verlust seines Haustürschlüssels fest. Dieser war durch einen anderen Schlüssel unbemerkt ersetzt worden.

Da schwante dem Dormagener Böses: Eilig ließ sich er sich mit einem Taxi nach Hause chauffieren. Nach Betreten der Wohnung, an der Piwipper Straße, zeigte sich, dass sämtliche Räume durchwühlt waren. Offenbar hatten die Diebe eine Geldkarte mitgehen lassen.

Die unbekannte Frau vom Supermarkt wird wie folgt beschrieben: Sie war schlank und trug eine enge Jeans, Turnschuhe und eine wattierte, dunkle Daunenjacke. Sie sprach mit einem ausländischen Akzent.

Das Kriminalkommissariat 14 hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Identität der mutmaßlichen Trickdiebin geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei noch einmal ausdrücklich davor, persönliche Gegenstände wie Haustürschlüssel aus der Hand zu geben. Betrüger setzen oft auf die Hilfsbereitschaft älterer Menschen. Sie versuchen auf alle möglichen Arten, an Wertgegenstände, Bargeld oder gar den Zugang zur Wohnung ihrer Opfer zu kommen. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

