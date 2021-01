Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Kfz-Handel, Pkw gestohlen

Zwischen Montag, 18. Januar 2021, 18.00 Uhr und Dienstag, 19. Januar 2021, 09.50 Uhr kam es an der Löninger Straße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter drangen in die Räumlichkeiten eines Autohandels ein und nahmen die Original-Schlüssel eines grauen Seat Toledo an sich. Mit diesen stahlen sie anschließend den Wagen, der auf dem Gelände abgestellt war. In der gleichen Nacht wurden in der Langen Straße die amtlichen Kennzeichen CLP-LB 3 gestohlen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der entwendete Seat Toledo mit den gestohlenen Kennzeichen bewegt wird. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

