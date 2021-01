Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Bereiche Löningen und Herzlake

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen/Herzlake - Vier mutmaßlich gestohlene Fahrräder sichergestellt, Eigentümer gesucht (mit Bildern)

Am Donnerstag, 14. Januar 2021, durchsuchten Polizeibeamte eine Wohnunterkunft im Bereich Düenkamp (Löningen), nachdem zuvor ein Hinweis auf mutmaßliches Diebesgut eingegangen war. Vor Ort stellten die Beamten vier Fahrräder sicher, bei denen der Verdacht besteht, dass sie entwendet wurden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte ein hochwertiges Pedelec einem Diebstahl kurz vor Weihnachten im Bereich Herzlake zugeordnet werden. Ein Herrenrad konnte einem Diebstahl aus Januar 2021 im Bereich Löningen zugeordnet werden. Beide Fahrräder wurden den rechtmäßigen Eigentümern wieder ausgehändigt. Bei der Polizeistation Löningen befinden sind noch zwei Fahrräder, deren Eigentümer gesucht werden. Es handelt sich um ein 26er Montainbike der Marke Galano in den Farben weiß und gelb bzw. neon-grün. Das zweite Fahrrad ist ein 28er Damenrad in schwarz der Marke LPM (sog. Holland-Rad). Das abgebildete Kabelschloss könnte von einem der Tatverdächtigen stammen. Die Eigentümer können sich unter 05432-803840 bei der Polizeistation Löningen melden. Es wird gebeten einen Eigentumsnachweis vorzulegen. Der Tatverdacht richtet sich derzeit gegen zwei ehemalige 33 und 56 Jahre alte Bewohner der Unterkunft. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, POK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell