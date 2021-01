Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines Anhänger-Kennzeichens

Zwischen Freitag, 15. Januar 2021, 11.58 Uhr und Montag, 18. Januar 2021, 13.50 Uhr kam es in der Straße Zum Rennplatz zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das amtliche Kennzeichen VEC-KB 189, das an einem Anhänger angebracht war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 18. Januar 2021, wurde um 14.50 Uhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer, der in Lohne wohnt, auf dem Bergweg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Um 16.20 Uhr wurde ein 29-jähriger Pkw-Fahrer, der in Bakum wohnt, auf der Schürmannstraße angehalten. Auch bei ihm ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Ein Vortest bestätigte die Vermutung. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 16. Januar 2021, und Montag, 18. Januar 2021, kam es in der Brinkstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Rückwärtsfahren einen Mercedes CLA. Anschließend entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sonntag, 17. Januar 2021, 17.00 Uhr und Montag, 18. Januar 2021, 17.00 Uhr kam es in der Straße Am Tannenkamp zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte eine Mercedes B-Klasse. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Dienstag, 19. Januar 2021, kam es gegen 07.30 Uhr auf der Vechtaer Straße im Bereich der Kardinal-Graf-von-Galen-Siedlung zu einem Verkehrsunfall. In einem Kurvenbereich überholten zwei Pkw einen vorausfahrenden Lkw. Während der erste Pkw noch sicher einscheren konnte, musste der zweite Pkw wegen Gegenverkehr ausweichen. Der 25-jährige Fahrer aus Syke und seine 23-jährige Beifahrerin kamen in der Folge von der Straße ab und prallten gegen einen Baum. Entgegen der ersten Meldung wurden sie nicht im Fahrzeug eingeklemmt. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Insassen leicht verletzt. Die Feuerwehren Goldenstedt und Lutten sicherten die Unfallstelle ab. Die Vechtaer Straße war für etwa zwei Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

