Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Sachbeschädigung von Ackerflächen

Am Sonntag, den 17.Januar 2021, gegen 12.00 Uhr wurden durch unbekannte Täter Ackerflächen am Taubenweg mit Geländewagen befahren. Hierdurch entstanden Schäden an der Aussaat. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, den 18.Januar 2021, gegen 16.34 Uhr befuhr ein 29-jähriger Friesoyther mit seinem PKW, Renault die Ellerbrocker Straße in Richtung Friesoythe und musste in Höhe des Kreisels verkehrsbedingt abbremsen. Eine 34-jährige Friesoytherin, die sich mit ihrem PKW, VW dahinter befand, bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Fahrer des Renault und dessen 27-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. An den PKW entstand leichter Sachschaden in zurzeit unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, POK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell