Vechta - Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Freitag, 15. Januar 2021, 16.45 Uhr und Sonntag, 17. Januar 2021, 16.42 Uhr kam es in der Straße Klingenhagen zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Ein bislang unbekannter Täter drang in die Räumlichkeiten ein und durchsuchte sie nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte der Täter Bargeld erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 18. Januar 2021, wurde um 11.10 Uhr ein 35-jähriger Transporter-Fahrer, der in Vechta wohnt, auf der Windallee kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

