Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Neuscharrel- Unerlaubte Entsorgung von Öl-/Kühlmittelfässer

Zwischen Sonntag, 20. Dezember 2020, 08.00 Uhr, und Mittwoch, 23. Dezember 2020, 09.30 Uhr, kam es in der Straße Apfelbaumsweg zu einer unerlaubten Entsorgung von Fässern. Ein bisher unbekannter Täter entsorgte vier Öl- bzw. Kühlmittelfässer in den Farben blau und rot in einem dortigen Graben. Eine Abholung der Fässer wurde bereits veranlasst. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe (Tel. 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

