POL-E: Essen/ Mönchengladbach: 13-Jährige erneut vermisst-Abschlussmeldung- Polizei nimmt öffentliche Fahndung zurück- Jugendliche ist wieder Zuhause

Essen (ots)

E/ MG: Seit Montag, den 28.09.2020, wurde eine 13-Jährige aus Mönchengladbach vermisst. Die Jugendliche soll an diesem Tag die elterliche Wohnung verlassen haben um eine Freundin zu besuchen, kehrte jedoch nicht zurück. -Wir berichteten am 16. Oktober 2020-

Nach heutigen Angaben der ermittelnden Polizeidienststelle in Mönchengladbach (Montag, 19. Oktober) ist das jugendliche Mädchen wieder Zuhause, so dass die Polizei die öffentliche Fahndung zurücknimmt. Die in diesem Zusammenhang veröffentlichten Bilder der Gesuchten dürfen nicht weiter verwendet werden! Mögliche Rückfragen bitte an die Polizei Mönchengladbach unter 02161-290. /Peke

