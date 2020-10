Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Einbruch in Supermarkt, Tatverdächtiger festgenommen

Flensburg (ots)

In der Nacht zu Freitag (09.10.2020) gegen 00.20 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in der Kappelner Straße in Flensburg. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein Mann in den dortigen Discounter einbrach.

Sechs Einsatzfahrzeuge der Polizei Flensburg beteiligten sich an der Suche nach dem Täter. Ein 27-jähriger Tatverdächtiger wurde in Tatortnähe festgenommen. Die Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann, welcher weiterer gleichgelagerter Taten verdächtig ist, wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg dem Haftrichter vorgeführt.

