Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Unbekannte zerkratzen Autos, Polizei sucht Zeugen

Schaalby (ots)

In der Ortschaft Schaalby kam es in der Nacht von Dienstag (06.10.20) auf Mittwoch (07.10.20) zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Privatautos.

Durch Unbekannte wurde in den Straßen Redderkoppel und Schulstraße der Lack von mindestens sechs PKW zerkratzt. Die Fahrzeuge parkten am Straßenrand oder auf Privatgrundstücken. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizeistation in Böklund hat die Ermittlungen dieser Sachbeschädigungen aufgenommen. Wer möglicherweise Zeuge dieser Taten wurde oder Hinweise zu den unbekannten Verursachern geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 04623-9089920 oder per e-mail unter: Boeklund.PST@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen. Vielen Dank!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell