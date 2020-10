Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln: Verkehrsunfall, Verursacher flüchtig

Kappeln (ots)

Am Dienstagvormittag (06.10.2020) gegen 10.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Wassermühlenstraße in Kappeln.

Ein 66-jähriger Fahrzeugführer fuhr nach ersten Erkenntnissen mit seinem schwarzen Pkw stadtauswärts, als ihm ein gelber Lieferwagen mit Dachträger entgegenkam. Eine Sicherung des Dachträgers löste sich und prallte gegen das Fahrzeug des 66-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Möglicherweise hat der Fahrer des gelben Lieferwagens nicht bemerkt, dass er einen Schaden verursacht hat.

Das Polizeirevier Kappeln bittet Zeugen und den Verursacher, sich unter 04642-965590 zu melden.

