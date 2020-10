Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt: 22-Jährige wird vermisst, Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung und der Medien

Sylt (ots)

Seit dem 02.10.2020 (Freitag) wird die 22-jährige Ksenja Bajkalov vermisst. Es gibt derzeit keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Sie bedarf ärztlicher Hilfe.

Die Vermisste wurde zuletzt am Freitag, den 02.10.2020, gegen 11 Uhr in ihrer Personalwohnung in der Straße Am Hermanns-Hain in List gesehen. Frau Bajkalov kommt ursprünglich aus Rheinland-Pfalz und arbeitet seit kurzem in einem Sylter Hotel.

Die Vermisste ist schlank, ca. 1,76 m groß und hat kurzes, hellblondes Haar. Wer hat Frau Bajkalov gesehen? Für Hinweise auf ihren Aufenthaltsort melden Sie sich bitte bei der Polizei Sylt unter 04651-70470 oder beim Polizeiruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Anna Rehfeldt

Telefon: 0461 / 484 2009

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell