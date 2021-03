Polizei Hagen

POL-HA: Katalysator aus Mazda gestohlen

Hagen (ots)

In der Fehrbelliner Straße demontierten Unbekannte zwischen Mittwoch (24. Februar gegen 22 Uhr) und Samstag (27. Februar gegen 18 Uhr) den Katalysator an einem Mazda. Der 31-jährige Besitzer des Autos hatte Samstagabend sein Fahrzeug in Betrieb nehmen wollen und dabei festgestellt, dass sich der Kleinwagen ungewöhnlich laut anhörte. Er verständigte am Montagnachmittag den Pannendienst. Dieser stellte den Diebstahl des Bauteils fest. Anschließend erstattete der Hagener Anzeige. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (ra)

