POL-UL: (GP) Geislingen -Dreister räuberischer Diebstahl in Geislingen vereitelt

Mit seinem Auto voller Diebesgut flüchten wollte ein Mann in Geislingen

Am Samstag um 19:00 Uhr meldete der Filialleiter eines Lebensmittels-Discounters in der Neuwiesenstraße, dass soeben ein Mann einen komplett gefüllten Einkaufswagen ohne zu bezahlen aus dem Markt geschoben habe. Eine aufmerksame Kundin hatte beobachtet, wie der Mann zusammen mit seinem Komplizen die Sicherungstechnik am Eingang überwunden hatte. Die couragierte Zeugin rief den Filialleiter herbei und trat mit diesem den dreisten Dieben entgegen. Die waren gerade dabei, die gestohlenen Artikel in ihren geparkten Pkw Audi zu verladen. Die Täter zeigten sich gänzlich unbeeindruckt, als sie beim Sichern der Beute zur Rede gestellt wurden. Sie schlugen den Kofferraumdeckel zu, begaben sich ins Auto und fuhren weg. Hierbei mussten die beiden Zeugen schnell zur Seite gehen, damit sie nicht noch von den flüchtenden Dieben angefahren wurden. Als die Täter losfuhren, waren bereits drei Streifenwagen des Polizeireviers Geislingen auf dem Weg in die Neuwiesenstraße. Der flüchtige Pkw wurde durch die Beamten im Bereich Bad Überkingen gestoppt. Der 34-Jährige Fahrer und sein 25-Jähriger Beifahrer wurden festgenommen. Im Fahrzeug befanden sich noch 2 erwachsene Frauen und ein kleines Kind. Diese wurden ebenfalls zum Polizeirevier verbracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass ich im Einkaufswagen Waren im Wert von über 500 Euro befunden haben. Gegen die beiden Haupttäter wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt, da das Fluchtfahrzeug dazu missbraucht wurde, die Zeugen zurückzudrängen, um dadurch die Flucht erst zu ermöglichen.

