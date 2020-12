Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Fahren unter Drogeneinwirkung

Berauscht und mit einem verbotenen Schlagstock war ein junger Mann am Samstagabend unterwegs.

Am Samstag gegen 20.30 Uhr führten Beamte des Polizeireviers Uhingen in Hattenhofen eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei ging den Polizisten ein 22-Jähriger Autofahrer ins Netz, der unter Drogeneinwirkung mit seinem Pkw Audi unterwegs gewesen war. Nachdem ein Drogen-Schnelltest vor Ort positiv ausfiel, musste der Mann eine Blutentnahme auf dem Revier über sich ergehen lassen. Darüber hinaus führte der Mann einen verbotenen Teleskop-Schlagstock im Fahrzeug mit sich, welcher an Ort und Stelle beschlagnahmt wurde. Deshalb wurde er wegen Fahren unter Drogeneinwirkung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht. Er muss nun wegen der ihm vorgeworfenen Delikte mit einem Fahrverbot und einer Geldbuße rechnen.

