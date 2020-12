Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Reumütiger Einbrecher

Das schlechte Gewissen gepackt hatte offensichtlich ein Täter nach einem Gartenhausaufbruch in Ehrenstein

UlmUlm (ots)

Eine Espressomaschine samt Kapseln entwendete ein bislang unbekannter Einbrecher aus einer Gartenhütte in einer Kleingartenanlage. Um sich Zugang zu verschaffen hatte er die Eingangstüre aufgebrochen und stark beschädigt. Der Vorfall wurde vom 79jährigen Besitzer der Hütte am Samstagmittag bemerkt. Kurioser Weise hat der Einbrecher in der Hütte eine Nachricht hinterlassen. Darauf entschuldigte er sich für die Beschädigungen an der Hütte und auch für den Diebstahl der Espressomaschine. Die Entschuldigung macht aber die Tat aber nicht ungeschehen. Eine Streife des Polizeirevier Ulm-West sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 2269419)

