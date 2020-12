POL-UL: (HDH) Heidenheim - Senior gefährdete andere Autofahrer

Polizeipräsidium Ulm

Am Freitagnachmittag, ab 17.10 Uhr, wurde ein auffälliger BMW auf der B 466 beobachtet. Der BMW fuhr sehr langsam von Heidenheim in Richtung Steinheim. Dabei kam er mehrmals auf die Gegenfahrbahn, so dass entgegenkommende Autofahrer bremsen und ausweichen mussten. In Steinheim angekommen ist er dann in einen Schneehaufen gefahren. Bis die Polizei eintraf, war er an der Wohnanschrift angekommen. Der Fahrer war ein 85-Jähriger. Das Polizeirevier Heidenheim, Tel. 07321/322-432, sucht Zeugen, die die unsichere Fahrweise ebenfalls beobachteten, bzw. die selber um einen Unfall zu verhindern, ausweichen oder bremsen mussten.

