Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkener Autofahrer entzog sich der Kontrolle

UlmUlm (ots)

Die Polizei hatte eine Kontrollstelle in der Großeislinger Straße eingerichtet. Der Fahrer eines Renault missachtete gegen 23.40 Uhr das Haltezeichen und fuhr einfach weiter. Das Auto wurde kurz danach auf dem Parkplatz eines Discounters festgestellt. Der Fahrer hatte sich in der Nähe hinter einem Lastwagen versteckt. Er roch deutlich nach Alkohol, was durch einen Test vor Ort bestätigt wurde. Wegen der Höhe des Alkoholwertes wurde eine Blutprobe erhoben. Einen erforderlichen Führerschein hatte der 56-Jährige nicht.

