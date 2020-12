Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Junge Frau kam von der Fahrbahn ab

UlmUlm (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, fuhr eine 24-Jährige von Nellingen in Richtung Aufhausen. Aufgrund eines Fahrfehlers kam sie nach rechts von der K 1437 ab. Sie überschlug sich mit ihrem VW Polo. Dabei blieb sie aber unverletzt. Der Schaden am Auto wird auf 2.000EUR geschätzt. Auch ein Leitpfosten im Wert von 150EUR wurde beschädigt.

+++++++++++++++++++++++++++ 2264119

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell