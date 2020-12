Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Ungeklärte Unfallflucht in der Herbrechtinger Innenstadt zu Beginn des Wochenendes.

UlmUlm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Herbrechtinger Innenstadt ein Pkw Opel Adam von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift. Der Lenker dieses noch unbekannten Fahrzeugs fuhr nach dem Unfall einfach weiter, ohne sich um die verursachten Schäden zu kümmern. Der Opel Adam war im Unfallzeitraum (18:30 bis 06:30 Uhr) in einer Parkbucht an der Einmündung Mühlstraße / Hempenstraße abgestellt. Die Fahrzeughalterin stellte am frühen Samstagmorgen frische Unfallschäden an ihrem Opel fest. Ihr Pkw war auf der gesamten Fahrzeuglänge verschrammt, im Bereich der Anstoßstellen konnten rote Fremdlackantragungen festgestellt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Zur Ermittlung des Unfallverursachers bittet das Polizeirevier Giengen (Telefon 07322 96530) um Zeugenhinweise.

