Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchsdiebstähle aus Kellerräumen - Zeugenaufruf!

Schortens (ots)

In der Zeit von Samstag, den 06.03.2021, gegen 15.00 Uhr bis Montag, den 08.03.2021, gegen 09.30 Uhr, kam es zu mehreren Kelleraufbrüchen in Mehrfamilienhäusern in der Mozartstraße in Schortens. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in die verriegelten Kellerräume ein und entwendeten zwei hochwertige E-Bikes. Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang mitteilen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schortens unter der Tel.-Nr.: 04461 - 984930 zu melden.

