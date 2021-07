Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Porsche überholt rechts, bedängt und nötigt andere Pkw`s

Zeugen gesucht

BAB650 Ludwigshafen/Oggersheim (ots)

Am 02.07.2021, gegen 14.00 Uhr kam es auf der BAB 650 am Oggersheimer Kreuz in Fahrtrichtung Bad Dürkheim zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen blauen Porsche 911. Dieser hat auf der Strecke andere Pkw`s über den rechten Fahrstreifen überholt und anschließend mehrere bislang unbekannte Fahrzeugführer durch dichtes Auffahren und betätigen der Lichthupe genötigt und bedrängt. Der Porsche setzte die rasante Fahrt bis nach Bad Dürkheim fort. Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrweise geschädigt wurden oder die Fahrweise beobachtet hatten, werden gebeten sich der Polizeiautobahnstation Ruchheim zu melden.

