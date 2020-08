Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radfahrer haut 66-Jährige um/Mann schlägt Gärtner

Lüdenscheid (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Dienstag im Vorbeifahren eine Fußgängerin zu Boden gestoßen. Gegen 11.30 Uhr ging die 66-jährige Lüdenscheiderin, aus Richtung Knapper Straße kommend, auf der linken Seite über die Herderstraße. Plötzlich bekam sie von hinten einen schlag, so dass sie zu Boden fiel. Der Fahrradfahrer hatte sie mit einer Hand geschubst und fuhr nun davon. Die Frau verletzte sich leicht an der Hand. Die Polizei ermittelt wegen einer Körperverletzung.

Weil er genervt war über die Gartenarbeiten vor seinem Haus, ist ein 36-jähriger Lüdenscheider am Mittwoch handgreiflich geworden. Seit 6 Uhr morgens waren mehrere Mitarbeiter mit den Arbeiten rund um das Haus am Höher Weg beschäftigt. Ein 56-jähriger Schalksmühler arbeitete mit einer Heckenschere, als er gegen 15 Uhr einen Schlag im Rücken verspürte. Sein Mitarbeiter beobachtete das Ganze aus einigen Metern Entfernung. Demnach könnte der Tatverdächtige mit einer Trinkflasche auf den Schalksmühler eingeschlagen haben. Gegenüber der Polizei räumte der 36-Jährige ein, dass ihn die Arbeiten provoziert hätten. Dadurch sei Laub in den Hausflur geblasen worden. Außerdem habe ihm der 56-Jährige ihm "absichtlich" mit der Heckenschere Angst gemacht. Einen Schlag bestreitet er jedoch. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung.

