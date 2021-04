Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck/ Buch: Entwendeter Radlader fahrend festgestellt

Freiburg (ots)

In Fahrtrichtung Buch konnte am Donnerstag, 01.04.2021 gegen 07.10 Uhr ein 18 Jahre alter Mann auf einem Radlader festgestellt werden. Da es in letzter Zeit vermehrt zu Diebstählen von Radladern kam wurde der junge Mann von der Polizei kontrolliert. Er gab zu, diesen zuvor vom Betriebshof in der St.-Blasier-Straße entwendet zu haben und lediglich aus Spaß eine Runde drehen zu wollen. Der Radlader hat noch einen Zeitwert von rund 10000 Euro. Strafantrag wurde gestellt.

md/tb

