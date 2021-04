Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Brand in Schrebergarten

Freiburg (ots)

Mit fünf Fahrzeugen und 20 Mann rückte am Montag, 05.04.2021 gegen 13.00 Uhr die Feuerwehr Waldshut-Tiengen zu einem gemeldeten Flächenbrand in die Kleingartenanlage im Spitalweg aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem Graben unterhalb einer Parzelle ein Haufen mit Ästen, Dachpappe und weiteren Restmüll brannte. Die Feuerwehr vermutet, dass die obenliegenden Glasscherben in Verbindung mit der Sonneneinstrahlung den Brand verursacht haben könnte.

