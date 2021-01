Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl von Brennholz

Wolfstein (ots)

Zwischen dem 22.01.2021 und dem 29.01.2021 ist eine größere Menge Brennholz von einem Gartengrundstück in der Gemarkung "Schwanenhof" in Wolfstein entwendet worden. Auf Grund der Menge wird davon ausgegangen, dass die Täter mittels PKW oder Transporter unterwegs waren. Wem sind Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts aufgefallen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek

