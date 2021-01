Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunken auf den Kreisverkehr aufgefahren

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Samstag, 30.01.21, gegen 02:30 Uhr fuhr eine betrunkene 26-Jährige auf den Kreisel an der Kindsbacher Straße/L 356 in Ramstein auf. Die Frau war mit ihrem Pkw auf der Umgehungsstraße von Miesenbach kommend in Richtung Ramstein unterwegs und verlor vor dem Kreisel aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und ihrer Alkoholisierung von fast 1 Promille die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam schließlich auf dem Kreisel zum Stehen. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.|pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell