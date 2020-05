POL-PDWO: Worms - Betrüger erbeuten mit Enkeltrick hohe Bargeldsumme

Polizeidirektion Worms

Ein 81-jähriger Wormser wurde gestern Opfer von Trickbetrügern. Mit dem "Enkeltrick" ergaunerten sich die Täter eine hohe Bargeldsumme. Ab 13:00 Uhr erhielt der Senior mehrere Anrufe seiner vermeintlichen Enkelin, die vorgab wegen eines Verkehrsunfalls dringend Bargeld für die Schadensregulierung zu benötigen. Da sie das Geld nicht selbst abholen könne, würde sie einen Freund schicken. An diesen übergab das ahnungslose Opfer schließlich den geforderten Geldbetrag. Auch nach einem weiteren Anruf, da das Geld angeblich nicht reiche, wurde der Wormser nicht stutzig und übergab abermals eine hohe Summe an die unbekannte männliche Person. Erst als er sich am Abend bei seiner "richtigen" Enkelin nach dem Erhalt des Geldes erkundigte, flog der Betrug auf. Der Täter, dem der Geschädigte am Nachmittag in Worms-Horchheim das Bargeld aushändigte, wird wie folgt beschrieben: Ca. 40 Jahre alt, helle Haut, sehr schwarzer Vollbart, ca. 170-175 cm groß.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder ebenfalls betroffen ist, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Der so genannte Enkeltrick ist eine besonders hinterhältige Form des Betrugs, der für Opfer oft existenzielle Folgen haben kann. Mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht" oder ähnlichen Formulierungen rufen Betrüger bei meist älteren und alleinlebende Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten um Bargeld.

Als Grund wird ein finanzieller Engpass, eine Notlage oder die Erfüllung eines angeblich schon lange gehegten Wunsches vorgetäuscht. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt. Oft werden die Betroffenen auch durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt.

Sobald die Opfer helfen möchten, wird ein Bote angekündigt, der das Geld oder den vereinbarten Wertgegenstand abholt. Haben der oder die Betroffenen die geforderte Summe nicht parat, wird sie/er gebeten, unverzüglich zur Bank zu gehen und dort den Betrag abzuheben. Nicht selten ruft der Täter dabei für sein Opfer ein Taxi oder begleitet die/den Geschädigte/n sogar bis zur Bank.

