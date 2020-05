Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Rentnerin bei Busfahrt schwer verletzt

Worms (ots)

Am gestrigen Vormittag, um kurz nach 11:00 Uhr wurde eine 80-Jährige bei der Fahrt mit dem Linienbus verletzt. Nachdem sie in der Alzeyer Straße in der Linie 401 zugestiegen war, sei der Bus ruckartig angefahren, bevor sie einen Sitzplatz erreicht hatte. Hierbei verlor sie das Gleichgewicht und stürzte zu Boden, wobei sie sich eine Kopfverletzung und zwei Frakturen an den Handgelenken zuzog. Ein unbekannter Fahrgast half der Dame wieder auf, welche in Worms-Leiselheim den Bus verließ. Nach Untersuchung im Klinikum wurde sie stationär aufgenommen und der Unfall am Abend zur Anzeige gebracht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

