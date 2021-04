Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mann findet Handgranate anstatt Ostereier

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

Am Ostersonntag, den 04.04.21, gegen 11:00 Uhr teilte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Lenzkirch mit, dass er bei Aufräumarbeiten in der Garage, eine Handgranate gefunden habe. Die hinzugerufene Streife klärte mit Spezialkräften der Polizei ab, um welche Art von Kriegswaffe es sich hierbei handelte. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine sogenannte Übungshandgranate handelt, welche relativ ungefährlich, jedoch trotzdem mit Sorgfalt zu behandeln sei. Die Polizisten verbrachten das ungefüllte Übungsobjekt zum örtlichen Polizeirevier. Dort wird die Übungsgranate durch Spezialkräfte entsorgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell