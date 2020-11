PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemeldungen der Polizeidirektion Hochtaunus vom 18.11.2020

Bad Homburg v.d. HöheBad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Jugendlicher beraubt, Oberursel (Taunus), Niddastraße, Dienstag, 17.11.2020, 19:45 Uhr

(ka)Ein 17-Jähriger ist am Dienstagabend von zwei bislang unbekannten Tätern in Oberursel (Taunus) angegriffen und beraubt worden. Der Geschädigte war um 19:45 Uhr fußläufig in einem Wohngebiet unterwegs, als er von den beiden Angreifern zunächst verfolgt wurde. Die Täter sprachen den jungen Mann schließlich in der Niddastraße an und fragten ihn nach Wechselgeld. Im Verlauf des Gesprächs soll einer der beiden Männer schließlich versucht haben, einen Geldschein aus den Händen des 17-Jährigen zu entreißen. Beim Versuch den Schein zurückzuziehen, sollen die Angreifer auf den Geschädigten eingeschlagen und ihn mit einem Messer bedroht haben. Während er dem Messerangriff ausweichen konnte, soll er im weiteren Verlauf zu Boden gestoßen und anschließend getreten worden sein. Der 17-Jährige konnte schließlich fußläufig vom Tatort flüchten. Nach Angaben des Geschädigten soll es sich bei den beiden Angreifern um zwei ca. 15 Jahre alte Jugendliche gehandelt haben. Dabei sei einer der Täter ca. 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen. Er habe eine schwarze Mütze und eine schwarze Bomberjacke getragen und soll eine tiefe Stimme gehabt haben. Der zweite Täter sei schlanker Statur gewesen und habe dunkle, nach vorn fallende Haare mit kurz rasierten Seiten sowie eine schwarze, längere Jacke getragen. Auffallend beim zweiten Angreifer soll dessen hohe Stimme gewesen sein. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, Hinweise zum Tatgeschehen unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Einbruch in Reihenhaus - Wertgegenstände gestohlen, Wehrheim, Hilde-Coppi-Straße, Dienstag, 17.11.2020, 14:45 Uhr bis 18:50 Uhr

(ka)Bei einem Einbruch in ein Reihenhaus in Wehrheim haben bislang unbekannte Täter Wertgegenstände gestohlen. Die Einbrecher gelangten nach derzeitigem Ermittlungsstand am Dienstag zwischen 14:45 Uhr und 18:50 Uhr in das Haus in der Hilde-Coppi-Straße, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten, entwendeten diverse Wertgegenstände und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion Hochtaunus bittet Zeugen, sich mit Beobachtungen unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Baumaterialien gestohlen, Bad Homburg v.d.H., Wehrheim, Götzenmühlweg, Am Oberloh, Montag, 16.11.2020, 18:00 Uhr bis Dienstag, 17.11.2020, 07:10 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen in zwei Baustellen in Bad Homburg und Wehrheim eingebrochen und haben diverse Baumaterialien gestohlen. In Bad Homburg gelangten die Täter vermutlich über Kellertüren in die Neubauten im Götzenmühlenweg und entwendeten mehrere Maschinen und Geräte aus dem Inneren der Gebäude. In Wehrheim versuchten die Diebe aktuellen Ermittlungen zufolge zunächst einen Baucontainer sowie eine Seitentür des Rohbaus in der Straße "Am Oberloh" aufzuhebeln. Schließlich gelangten sie in das Gebäude, indem sie mit Hilfe einer Leiter in ein offenes Fensterloch einstiegen und aus dem Inneren der Baustelle verschiedene Baumaterialien und Baulampen entwendeten. Der Gesamtschaden beläuft sich in beiden Fällen auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Wertsachen aus Bauwagen gestohlen, Grävenwiesbach, Bundesstraße 456, Dienstag, 17.11.2020, 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(ka)Aus einem Bauwagen haben bisher unbekannte Täter am Dienstagmorgen in Grävenwiesbach Wertsachen gestohlen. Die Diebe öffneten in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr den an der Bundesstraße 456 stehenden und unverschlossenen Wagen von Waldarbeitern und durchsuchten aktuellen Erkenntnissen zufolge die darin befindlichen Rucksäcke und Kleidungsstücke. Dabei entwendeten die Täter einen Rucksack, ein Mobiltelefon sowie mehrere Geldbörsen, wodurch ein Gesamtschaden von rund 1.500 Euro entstand. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die zuständigen Ermittler der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 zu wenden.

5. Diebe sehen es auf Navigationsgerät ab - Zeugen gesucht, Oberursel (Taunus), Schlesierstraße, Montag, 16.11.2020, 20:00 Uhr bis Dienstag, 17.11.2020, 08:00 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen das fest eingebaute Navigationsgerät aus einem Fahrzeug in Oberursel (Taunus) gestohlen. Der 45-jährige Besitzer eines BMW der 5er Reihe stellte am Dienstag um 08:00 Uhr fest, dass die Diebe das vor seiner Wohnanschrift in der Schlesierstraße abgestellte Fahrzeug auf bisher unbekannte Weise geöffnet hatten. Die Täter bauten das serienmäßige Navigationsgerät sowie das Steuersystem aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

6. Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt, Bad Homburg v.d.H., Kirdorf, Raabstraße, Dienstag, 17.11.2020, gegen 17:15 Uhr

(ka)Bei einem Verkehrsunfall in Bad Homburg v.d.H. ist am Dienstagabend ein 82-jähriger Fußgänger verletzt worden. Der Senior beabsichtigte gegen 17:15 Uhr die Raabstraße zu überqueren, als ein 90-jähriger VW Golf-Fahrer den Mann übersehen haben soll. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem 82-Jährigen und dem VW Golf, in Folge dessen der Fußgänger Verletzungen davontrug und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden musste.

7. Fahrerflucht nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein - Strafverfahren gegen 37-Jährigen eingeleitet, Bad Homburg v.d.H., Höhestraße, Dienstag, 17.11.2020, gegen 18:30 Uhr

(ka)Ein 37-Jähriger hat mutmaßlich aufgrund seines vorherigen Alkoholkonsums am Dienstagabend einen Auffahrunfall in Bad Homburg v.d.H. verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 18:30 Uhr befuhr eine 49-jährige VW Golf-Fahrerin die Höhestraße und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz in der Dietigheimer Straße abzubiegen. Eine dahinterfahrende 58-jährige VW Up-Fahrerin bremste daher verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab, was der 37-jährige Fahrer eines Chevrolet übersehen haben soll. In Folge dessen kollidierte der Chevrolet des Mannes mit dem vor ihm stehenden VW Up, der zudem auf den VW Golf der 49-Jährigen aufgeschoben wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher und ein Mitfahrer entfernten sich daraufhin vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Eine 33-jährige Mitfahrerin blieb indes im Chevrolet sitzen und gab gegenüber einer herbeigerufenen Streife der Polizeistation Bad Homburg an, den Unfall verursacht zu haben. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten die Beamten den 37-Jährigen jedoch ermitteln und an seiner Wohnanschrift aufsuchen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Zudem befand sich der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den 37-Jährigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entsprechende Strafverfahren aufgrund der Verstöße eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell