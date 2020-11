PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion 'Hochtaunus vom 16.11.2020

Bad Homburg v.d. HöheBad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte", Glashütten, Amselweg, Freitag, 13.11.2020, 14:00 Uhr,

(pu)Ein 88-Jähriger aus dem Amselweg in Glashütten konnte am Freitagnachmittag durch eine Angehörige davor bewahrt werden, Opfer der Masche "falsche Polizeibeamte" zu werden. Zuvor hatte er einen Anruf einer ihm unbekannten Frau erhalten, die sich als Mitarbeiterin der Polizei vorstellte. Sie gab an, die Tochter des Angerufenen habe einen schweren Unfall gehabt und könne nur gegen eine Kaution in Höhe von 62.000 Euro auf freien Fuß gesetzt werden. Glücklicherweise erzählte der Geschädigte einer Angehörigen von dem Telefonat und so unterblieb eine Geldübergabe.

Die Polizei im Hochtaunuskreis weist noch einmal deutlich auf die Gefahren durch Trickbetrüger und Trickdiebe hin und gibt folgende Hinweise: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! Auflegen sollten Sie vor allem dann, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. Seien Sie vor allem dann misstrauisch, wenn Sie jemand unter Druck setzt und Sie dazu auffordert zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll. Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Dann wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

2. Einbruch in Wehrheim, Wehrheim, Am Dreschplatz, Freitag, 13.11.2020, 15:45 Uhr bis 18:30 Uhr,

(pu)Einen Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro verursachten unbekannte Täter am Freitagnachmittag bei einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Wehrheim. Zwischen 15:45 Uhr und 18:30, versuchten sie zunächst über ein Fenster in ein Haus in der Straße "Am Dreschplatz" zu gelangen. Als dies scheiterte, wurde ein anderes Fenster auf der Rückseite beschädigt, so dass die Einbrecher in das Haus gelangen konnten. Im Haus wurden diverse Räume durchsucht. Über mögliches Diebesgut liegen zurzeit noch keine Angaben vor.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Wehrheim in Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 120-0.

3. Diebstahl von Fahrrad aus Garage, Bad Homburg, Stift-Tepl-Straße, Sonntag, 15.11.2020, 05:20 Uhr,

(pu)Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades aus der Stift-Tepl-Straße in Bad Homburg konnte ein Zeuge am Sonntagfrüh zwei der Fahrraddiebe beschreiben. Gegen 05:20 Uhr hatte der Zeuge beobachtet, wie zwei unbekannte Täter zwei Fahrräder aus einer Garage trugen und über einen Zaun heben wollten. Der Zeuge rief den Unbekannten etwas zu, woraufhin diese mit einem der beiden Fahrräder flüchteten. Zwei weitere mutmaßlich zu der Diebesbande gehörenden Männer flüchteten ebenfalls auf Fahrrädern vom Tatort. Die Diebe hatten sich zuvor Zugang zu der Garage neben einem Wohnhaus verschafft und dort die beiden Fahrräder sowie einen Fahrradsattel entnommen. Sie konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1 war ca. 18 Jahre alt und geschätzte 1,80m bis 1,85m groß. Er war schlank und hatte kurze, blonde Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke. Täter 2 wird beschrieben als 1,70m bis 1,80m groß und ca. 30-40 Jahre alt. Er war von normaler Statur und trug entweder eine Glatze oder einen Haarkranz. Auch er war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Bei dem letztendlich entwendeten Fahrrad handelte es sich um ein Mountainbike der Marke Canyon, Typ Talk 8. Das Fahrrad hat 26-Zoll-Räder und ist in schwarz gehalten. Es ist mit breiten Geländereifen bestückt und hat ein Hammerschmitt-Getriebe. Außerdem hat es auffällige blaue Felgen und eine schwarze Ringklingel am rechten Griff der Lenkstange. Das Mountainbike hat einen Wert von geschätzten 2.500 Euro.

Wenn Sie Hinweise zur Diebesbande oder zum Verbleib des gestohlenen Fahrrades geben können, melden Sie sich bitte unter 06172 120-0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg.

4. Einbruch in Werkstatt, Steinbach, Industriestraße, Samstag, 14.11.2020, 17:00 Uhr bis Sonntag, 15.11.2020, 13:30 Uhr,

(pu)Bei einem Einbruch in eine Werkstatt in der Industriestraße in Steinbach erbeuteten unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Sonntagmittag eine Geldkassette mit Bargeld. Die mutmaßlichen Einbrecher hatten sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Aus einem Büroraum entnahmen sie anschließend die Geldkassette, in welcher sich mehrere Tausend Euro befunden hatten. Beim Einsteigen in die Werkstatt verursachten sie außerdem einen Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 06172 120-0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

5. Beleuchtung auf Privatweg beschädigt, Bad Homburg, Am Wingertsberg, Samstag, 14.11.2020, 22:00 Uhr bis Sonntag, 15.11.2020, 10:30 Uhr,

(pu)Auf einem privaten Fußweg zwischen dem Paul-Ehrlich-Weg und der Straße "Am Wingertsberg" in Bad Homburg wurden zwischen Samstagabend gegen 22:00 Uhr und Sonntag gegen 10:30 Uhr mehrere Laternen einer Klinik beschädigt. Unbekannte Täter hatten mindestens elf der angebrachten Laternen durch Umtreten unbrauchbar gemacht sowie zwei der Beleuchtungseinrichtungen entwendet. Außerdem rissen sie den Holzbalken einer Sitzbank in der Nähe heraus, so dass diese nicht mehr genutzt werden kann. Insgesamt verursachten die Randalierer einen Sachschaden von mindestens 5.000 Euro.

Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172 120-0 entgegen.

