POL-HG: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 17.11.2020

1. Mit Laserpointer geblendet, Steinbach (Taunus), Bahnstraße, Sonntag, 15.11.2020, gegen 18:30 Uhr

(ka)Während ein 34-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Fahrzeug in Steinbach (Taunus) unterwegs war, wurde er von unbekannten Tätern mit einem Laserpointer geblendet. Gegen 18:30 Uhr befuhr der Geschädigte die Bahnstraße und wurde durch den Laserpointer von seinem Fahrverhalten abgelenkt. Es kam jedoch glücklicherweise zu keinem Unfall. Nach Angaben des 34-Jährigen sollen sich in diesem Bereich mehrere Jugendliche aufgehalten haben, von deren Aufenthaltsort der Laserstrahl ausgegangen sein soll. Bei einem der Täter habe es sich um einen ca. 1,70 Meter bis 1,80 Meter großen Jugendlichen gehandelt. Dieser sei mit einer dunklen Jacke sowie einer Jeans bekleidet gewesen und von normaler Statur gewesen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 zu wenden.

2. Brennende Mülltonne, Bad Homburg v.d.H., Kirdorf, Paul-Ehrlich-Weg, Montag, 16.11.2020, 19:45 Uhr

(ka)Ein Zeuge meldete am Montagabend eine brennende Mülltonne im Bad Homburger Ortsteil Kirdorf. Um 19:45 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Homburg alarmiert, da eine Papiertonne im Paul-Ehrlich-Weg in Flammen stand. Die Rettungskräfte konnten den Brand nach Eintreffen löschen, weshalb es lediglich bei einem Sachschaden in dreistelliger Höhe blieb. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion Hochtaunus bittet daher weitere Zeugen, sich mit Beobachtungen unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Hoher Schaden nach Einbruch in Einfamilienhaus, Oberursel (Taunus), Schillerstraße, Samstag, 14.11.2020, 13:50 Uhr bis Montag, 16.11.2020, 07:45 Uhr

(ka)Die Abwesenheit der Hausbewohner eines Einfamilienhauses in Oberursel (Taunus) haben bislang unbekannte Täter genutzt, um Wertgegenstände zu stehlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Einbrecher zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in das Haus in der Schillerstraße ein, indem sie eine Terrassentür aufbrachen. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter alle Räumlichkeiten und durchwühlten Schränke und Schubladen. Dabei entwendeten sie wertvolle Schmuckstücke und Armbanduhren im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu den Tätern und zum Tatgeschehen unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Einbruch in Büroräume, Bad Homburg v.d.H., Dorotheenstraße, Samstag, 14.11.2020, 13:30 Uhr bis Montag, 16.11.2020, 08:15 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstagmittag bis zum Montagmorgen in Büroräume in Bad Homburg v.d.H. eingebrochen. Aktuellen Ermittlungen zufolge schnitten die Täter ein Metallgitter vor einem Fenster des Hauses in der Dorotheenstraße durch und brachen das Fenster gewaltsam auf. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Diebe anschließend diverse Wertgegenstände und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Hochtaunus unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu wenden.

5. Erfolglose Trickbetrüger im Hochtaunuskreis, Hochtaunuskreis, Montag, 16.11.2020, 19:30 Uhr bis 23:00 Uhr

(ka)Insgesamt zehn Fälle von Anrufen falscher Polizeibeamter oder vorgetäuschter Verwandter sind der Polizei im Hochtaunuskreis im Verlauf des gestrigen Montags bekannt geworden. Zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr versuchten die unbekannten Täter jeweils unter Vortäuschung falscher Tatsachen, an sensible Informationen der Geschädigten zu gelangen. Glücklicherweise reagierten die durchweg im Seniorenalter befindlichen Personen misstrauisch und konnten durch direktes Auflegen oder Verweigerung von Auskünften einen Betrug verhindern. Die Polizeidirektion Hochtaunus weist noch einmal ausdrücklich auf die Gefahr vor Trickbetrügern und Trickdieben hin und gibt folgende Hinweise: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Auflegen sollten Sie vor allem dann, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und der Anrufer Sie nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. Seien Sie auch dann misstrauisch, wenn Sie jemand unter Druck setzt und Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll. Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Dann wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

6. Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Oberursel (Taunus), Hohemarkstraße / Eichwäldchenweg, Montag, 16.11.2020, gegen 14:50 Uhr

(ka)Bei einem Verkehrsunfall in Oberursel (Taunus) ist am Montagnachmittag eine 12-Jährige leicht verletzt worden. Gegen 14:50 Uhr befuhr das Mädchen mit ihrem Fahrrad den Gehweg parallel zur Hohemarkstraße und beabsichtigte, den Eichwäldchenweg zu überqueren. Dabei soll die 12-Jährige den Volvo eines 52-Jährigen übersehen haben, der zeitgleich den Eichwäldchenweg befuhr und in die Hohemarkstraße abbiegen wollte. Das Mädchen stieß mit ihrem Fahrrad seitlich gegen das Fahrzeug, stürzte in Folge dessen und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die 12-Jährige wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

7. Fahrzeug beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht, Wehrheim, Am Kappengraben / Bertha-von-Suttner-Straße, Samstag, 14.11.2020, 16:00 Uhr bis Montag, 16.11.2020, 07:00 Uhr

(ka)Der VW Golf eines 52-Jährigen ist im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in Wehrheim von einer bislang unbekannten Person beschädigt worden. Der Geschädigte stellte bei seiner Rückkehr am Montag um 07:00 Uhr fest, dass sein in der Bertha-von-Suttner-Straße am Parkstreifen abgestelltes Fahrzeug im Bereich der hinteren linken Seite stark beschädigt worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß der unbekannte Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen den VW Golf des 52-Jährigen und flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 zu wenden.

