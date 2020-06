Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Vermisstes Kind unter Protest nach Hause gebracht; Brände; Gefährliche Fahrweise; Vermisstensuche

Reutlingen (ots)

Kollision auf Gehweg

Ein zwölfjähriges Kind und eine 89-jährige Seniorin sind am Mittwochabend in der Reutlinger Innenstadt zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Der Junge fuhr mit seinem Mountainbike gegen 19 Uhr den Gehweg der Gartenstraße entlang und kollidierte mit der Fußgängerin. Daraufhin stürzten beide zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen musste jedoch nicht angefordert werden. (mr)

Reutlingen (RT): Vermisstes Kind unter Protest nach Hause gebracht

Eine als vermisst gemeldete 13-Jährige haben Beamte des Polizeireviers Reutlingen am Mittwochabend nur unter lautstarkem Prostest in Gewahrsam nehmen und anschließend wieder nach Hause bringen können. Gegen 20.30 Uhr entdeckten die Beamten das bereits am Vortag als vermisst gemeldete Kind am Bahnhof. Nachdem ihr die Rückführung in ihre Wohngruppe offenbart wurde, versuchte die Gesuchte, die den Beamten zuvor bereits einen falschen Namen angegeben hatte, zu flüchten. Als sie daran gehindert und zum Streifenwagen geführt wurde, trat sie plötzlich um sich und versuchte, lautstark schreiend, sich loszureißen. Weil sich die 13-Jährige nicht beruhigen ließ und weiterhin vehement zu flüchten versuchte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Nachdem sie weiterhin um sich schlug, mussten ihr schließlich Handschließen angelegt werden, bevor sie zurück in ihre Wohngruppe gebracht werden konnte. (rn)

Bad Urach (RT): Erhitztes Öl setzt Küche in Brand

In der Georgiistraße ist am Mittwochnachmittag in einem Mehrparteienhaus ein Feuer ausgebrochen. Nachdem bei der Rettungsleitstelle gegen 17.40 Uhr ein Notruf eingegangen war, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei unverzüglich zum Brandort aus. Bei deren Eintreffen traten Rauchschwaden aus mehreren Fenstern einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Gebäudes. Wie sich herausstellte, hatte ein Bewohner in der Küche einen Topf auf dem eingeschalteten Herd aus den Augen gelassen, woraufhin sich das in dem Topf befindliche Öl entzündete. Das Feuer griff auf die Einbauküche über, woraufhin der Bewohner, der unverletzt blieb, unverzüglich die Wohnung verließ. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer rasch löschen. Der entstandene Sachschaden in der Wohnung wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die weiteren Wohneinheiten des Mehrfamilienhauses, deren Bewohner gleich zu Beginn des Einsatzes evakuiert worden waren, wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Einsatz des Drehleiterfahrzeuges der Feuerwehr, musste die B465 kurzzeitig voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. (sm)

Lichtenstein (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Ein 47-Jähriger befuhr kurz vor 14.30 Uhr mit einem Skoda Octavia die Moltkestraße. An der Kreuzung mit der Kaiserstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 74 Jahre alten VW-Lenkers. Durch die Kollision erlitt der Senior leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 11.000 Euro. (ms)

Dettingen, Bad Urach, Münsingen (RT): Gefährliche Fahrweise B 28/ B 465 (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Münsingen sucht unter der Telefonnummer 07381/9364-0 nach Verkehrsteilnehmern, die am Mittwochnachmittag durch die Fahrweise eines Pkw-Lenkers auf der B 28 und der B 465 gefährdet worden sind. Gegen 13.40 Uhr war ein 54-Jähriger mit einem Porsche 911 auf der B 28 von Metzingen in Richtung Bad Urach unterwegs. Auf Höhe von Dettingen/ Erms soll er trotz Gegenverkehrs einen vorausfahrenden Skoda überholt haben. Sowohl dessen Lenkerin, als auch ein entgegenkommender Lastzug konnten nur durch eine Vollbremsung einen Unfall verhindern. Der Porsche war zwischenzeitlich in Richtung Bad Urach weitergefahren, wo er auf der B 465 auf Höhe der Georgiisiedlung trotz Gegenverkehrs, offenbar unter Benutzung der Gegenfahrspur, an einem nach rechts abbiegenden Fiat vorbeifuhr. Zwischen der Abzweigung Trailfingen und Münsingen soll der 54-Jährige auf Höhe des Seetals erneut, trotz entgegenkommender Fahrzeuge, einen vorausfahrenden Pkw überholt haben, sodass ein in Richtung Seeburg fahrender VW-Lenker wohl stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Karlstraße in Münsingen konnte der Porsche schließlich von zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten angehalten werden. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere den Fiat-Lenker und den unbekannten Fahrzeuglenker, der kurz vor Münsingen von dem Porsche überholt wurde, sich zu melden. (rn)

Esslingen (ES): Heizung in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwochnachmittag die Steuerungseinheit der Ölheizung in einem Wohnhaus in der Berkheimer Waldstraße in Brand geraten. Gegen 15.45 Uhr schlug der im Keller installierte Rauchmelder an und der Hausbesitzer ging nach unten, um nachzuschauen, was los ist. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen sowie eine Rauchgasintoxikation zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und zur Beobachtung stationär aufgenommen werden. Die mit 22 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindern. Einer ersten Schätzung nach beträgt der Schaden etwa 10.000 Euro. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vermisstensuche nach älterem Mann

Mit starken Polizeikräften ist am Mittwochnachmittag in Echterdingen nach einem dementen und auf Medikamente angewiesenen, 82 Jahre alten Mann gesucht worden. Angehörige meldeten gegen 16.15 Uhr das Fehlen des Seniors. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen und Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, darunter Suchhunde sowie ein Polizeihubschrauber, eingeleitet. Der Gesuchte konnte nach einem Hinweis kurz nach 20 Uhr wohlbehalten in der Nähe des S-Bahnhofs angetroffen werden. (ms)

Plochingen (ES): Radfahrer touchiert und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag in der Bismarckstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Esslingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 30-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Bismarckstraße in Richtung Tannenstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 26 wechselte der Radler auf die linke Fahrbahnseite. Ein unbekannter Pkw, bei dem es sich um einen VW Golf handeln soll, wollte ihn daraufhin rechts überholen. Dabei touchierte der Wagen den Radfahrer, der dadurch nach links vom Rad stürzte, wobei noch ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Ohne sich um den verletzten Radler zu kümmern, flüchte der Golf-Fahrer anschließend von der Unfallstelle. Der 30-Jährige musste nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Gegenverkehr übersehen

Von der tiefstehenden Sonne geblendet hat ein 79-Jähriger am Donnerstagmorgen an der Einmündung Nürtinger Straße / Neuhäuser Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 8.15 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Nürtinger Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Neuhäuser Straße einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Renault Clio. Dessen 29 Jahre alter Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Renault-Fahrer wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt. Sein Wagen war nach dem Unfall allerdings so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 14.000 Euro geschätzt. (cw)

Hirrlingen (TÜ): Schwerer Verkehrsunfall

Die L 391 musste am Mittwochnachmittag nach einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten für längere Zeit voll gesperrt werden. Ein 22-Jähriger war mit einem Audi A4 kurz nach 13 Uhr auf der Landstraße von Hirrlingen herkommend in Richtung Rangendingen unterwegs. In einer langgezogenen, unübersichtlichen Rechtskurve scherte er zum Überholen eines Sattelzugs aus. Nachdem er mit seinem Wagen etwa einen Meter über die Mittellinie gefahren war, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel Corsa eines 48 Jahre alten Mannes. Der Corsa wurde im Anschluss nach rechts in die abfallende Böschung abgewiesen und kam nach über 40 Metern entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Das Auto des Unfallverursachers wurde ebenfalls nach rechts abgewiesen und prallte noch gegen den Auflieger des Sattelzugs, bis es nach zirka 60 Metern stehenblieb. Der 22-Jährige und eine gleichaltrige Mitfahrerin zogen sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Ein einjähriges Kind, das ordnungsgemäß in ihrem Fahrzeug gesichert war, blieb unverletzt. Der Opelfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Zur Versorgung der Verletzten war der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro. Zur Fahrbahnreinigung rückten Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle aus. Die Vollsperrung konnte gegen 15.10 Uhr aufgehoben werden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten. (ms)

Tübingen (TÜ): Kurz nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Mittwochnachmittag in der Hegelstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 61-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit seinem Suzuki Alto stadteinwärts auf der linken der beiden Fahrspuren unterwegs, als er kurz nach dem Schlossbergtunnel zu spät erkannte, dass ein vorausfahrender 33-Jähriger seinen VW Polo verkehrsbedingt abbremsen musste und auf diesen auffuhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der 33-Jährige durch den Aufprall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte etwa 2.500 Euro betragen. (sm)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Simone Mayer (sm), Telefon 07121/942-1108



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell