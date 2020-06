Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 45-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Haft (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Esslingen (ES):

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Esslingen gegen einen einschlägig polizeibekannten 45-Jährigen. Der Mann wurde am Dienstagnachmittag festgenommen und befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Gegen 13.30 Uhr war die Polizei von Mitarbeitern eines Einkaufsmarkts in der Berliner Straße alarmiert worden, die einen mutmaßlichen Ladendieb nach dem Diebstahl diverser Lebensmittel an der Flucht hinderten. Wie sich herausstellte, war der Tatverdächtige in dem Markt beim Diebstahl von Verkaufsartikeln im Wert von mehr als 100 Euro beobachtet worden. Als er im Kassenbereich von einem Angestellten darauf angesprochen und in ein Büro gebeten wurde, händigte er zunächst einen Teil seines Diebesguts aus und versuchte anschließend zu flüchten. Dabei stieß der aggressive Mann unvermittelt mit dem Kopf in Richtung eines 55 Jahre alten Mitarbeiters, der dadurch leichte Verletzungen erlitt. Mehreren Angestellten gelang es schließlich, den aggressiven Tatverdächtigen zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Der 45-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen und weiteres Diebesgut, das er noch bei sich hatte, sichergestellt. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwochvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (rn)

