Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Radfahrern, Fahndung nach Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Wannweil (RT): Mit Radfahrer zusammengestoßen

Weil sie ohne auf den Verkehr zu achten einen Fuß- und Radweg betreten hat, ist eine 28-Jährige am Mittwochmorgen von einem Radfahrer erfasst und leicht verletzt worden. Gegen 6.45 Uhr hatte die Frau ihren am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw entladen und war dabei unvermittelt auf den Fuß-und Radweg getreten. Ein in ortsauswärtiger Richtung fahrender 15-Jähriger konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte mit seinem Mountainbike in die Fußgängerin. Die 28-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad des unverletzt gebliebenen 15-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. (rn)

Filderstadt (ES): Radfahrer zu Fall gebracht (Zeugenaufruf)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung in Bonlanden ereignet hat, hat sich ein 54 Jahre alter Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war auf seinem Pedelec kurz vor acht Uhr auf der Metzinger Straße unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Hohe Straße abzubiegen. Dabei wurde ihm von einer 47-jährigen Lenkerin eines Fiat Panda die Vorfahrt genommen, die ihrerseits von der Hohe Straße in die Metzinger Straße einbiegen wollte. Der Radler wurde von der Front des Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Rettungswagen brachte ihn im Anschluss zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf etwa 2.200 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (mr)

Tübingen-Hirschau (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung fahndet das Polizeirevier Tübingen nach einem etwa 60 Jahre alten Mann, der am Mittwochnachmittag am Hirschauer Baggersee eine 29-jährige Frau belästigt hat. Die junge Frau hielt sich gegen 14 Uhr am Ufer des Baggersees, im Bereich des Zugangs zum Rittweg auf, als sie den Mann bemerkte, der zunächst auf dem Gehweg hinter ihrem Sitzplatz auf und ab ging. Wenig später bemerkte sie, wie dieser am Uferrand stand und mit heruntergelassener Hose onanierte. Kurz darauf verschwand er in den Büschen und flüchtete in unbekannte Richtung. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Der Mann wird als etwa 180 Zentimeter groß und mit weiß-grauen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einem weiß-blau-rotem T-Shirt und einer kurzen, blauen Sporthose. Hinweise bitte an das Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

