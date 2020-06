POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Verkehrskontrolle mit erschreckender Bilanz; Brand in Werkstatt

Polizeipräsidium Reutlingen

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Reutlingen, da beide Beteiligten angeben, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Gegen 16.15 Uhr war ein 56-Jähriger mit seiner Mercedes-Benz B-Klasse auf der Rommelsbacher Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Auf der Kreuzung mit der Nürnberger Straße kam es zur Kollision mit dem 1er BMW einer 23 Jahre alten Frau. Sie zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 17.500 Euro geschätzt. (ms)

Hohenstein (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit leichten Verletzungen musste eine Unfallverursacherin am Dienstagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die 18-Jährige befuhr mit einem Skoda Fabia um 15.30 Uhr die Gemeindeverbindungsstraße von Aichelau kommend in Richtung Ödenwaldstetten. In einer leichten Rechtskurve kam die Fahranfängerin zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Beim Gegensteuern verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach rechts von der Straße ab. Dort prallte ihr Fahrzeug gegen einen Telefonmast und im Anschluss gegen einen Baum. An ihrem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Skoda musste geborgen werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Metzingen (RT): Kind bei Unfall verletzt

Ein neunjähriges Kind hat beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Dienstagabend leichte Verletzungen erlitten. Kurz nach 19.30 Uhr fuhr ein 19-jähriger VW-Lenker den verkehrsberuhigten Bereich der Hindenburgstraße in Richtung Küferstraße entlang. Aus dieser kam der Junge auf seinem Kinderfahrrad um ein Gebäudeeck gefahren und kollidierte mit der Front des bereits abbremsenden Pkw. Der Neunjährige kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt. (mr)

Stuttgart (S): Rote Ampel missachtet

Die Missachtung des Rotlichts ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung L 1192 und K 1272 ereignet hat. Eine 57-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Landesstraße von der Messe herkommend in Richtung Stuttgart-Plieningen unterwegs. An der Einmündung der Kreisstraße fuhr sie trotz roter Ampel in den Einmündungsbereich ein. Dadurch kam es zur Kollision mit einem Ford Galaxy, dessen 25 Jahre alter Fahrer von der Autobahnbrücke herkommend, bei Grün nach links in die L 1192 einbiegen wollte. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der Fiesta nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. (cw)

Hochdorf (ES): Unfall vor dem Rathaus

Leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Kurz nach 14.30 Uhr befuhr die 62-Jährige mit einem Seat Ibiza die Kirchheimer Straße. In einer Linkskurve kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den dortigen Grünstreifen, kollidierte mit einer Fahnenstange und prallte gegen die Mauer und das Geländer am Eingangsbereich des Rathauses. Der Pkw blieb mit einem erheblichen Schaden in Höhe von zirka 6.000 Euro auf dem Gehweg stehen. Da bei der Fahrerin eine leichte Alkoholfahne festgestellt worden war und sie möglicherweise unter Medikamenteneinfluss stand, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Auto wurde abgeschleppt. (ms)

Tübingen (TÜ): Erschreckende Verkehrsmoral

Zum wiederholten Mal musste die Polizei am Dienstag eine erschreckende Bilanz nach einer Verkehrskontrolle in Tübingen ziehen. In der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 16.45 Uhr erwischten die Beamten in der Stuttgarter Straße 24 Fahrer, die sich während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigten oder telefonierten. Zudem waren sieben Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt. Die Kontrollen werden in Zukunft fortgeführt. (ms)

Mössingen (TÜ): Rotlicht missachtet

In der Nacht zum Mittwoch hat die Fahrerin eines Kleintransporters das Rotlicht einer Ampel auf der B 27 missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 23.45 Uhr befuhr die 55-jährige Lenkerin eines Citroen Jumper die Bundesstraße aus Richtung Bodelshausen kommend in Fahrtrichtung Ofterdingen. An der Einmündung zur K 6933 bemerkte sie das für sie geltende Rotlicht einer Ampelanlage zu spät. Die 55-Jährige versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß mit einem Fiat 500, der bei Grün aus Richtung Belsen kommend nach links auf die B 27 abgebogen war jedoch nicht mehr verhindern. Die 36-jährige Lenkerin des Fiat und ihr 34 Jahre alter Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (rn)

Balingen-Streichen (ZAK): Brand in Werkstatt

Ein technischer Defekt an einem Heißluftföhn könnte den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand in einem Werkstattraum in einem Gebäude in der Kirchenstraße gewesen sein. Aufmerksame Nachbarn bemerkten gegen 13.45 Uhr aufsteigenden Rauch aus dem Werkstattraum, alarmierten die Einsatzkräfte und begannen mit ersten Löschmaßnahmen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften rasch vor Ort war, konnte die Flammen schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Winterlingen (ZAK): Frontal mit Baum kollidiert und schwer verletzt

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend bei der Frontalkollision mit einem Baum in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der junge Mann war mit einem Audi A4 gegen 20.15 Uhr auf der L 449 von Bitz herkommend in Richtung Winterlingen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang geriet der Pkw wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich ins Schleudern und kam auf Höhe eines Sportgeländes nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge krachte der Audi frontal gegen einen Baum, drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit dem Heck noch mit einem Fangzaun des Sportplatzes. Der 19-Jährige wurde durch die Kollision im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit einem Rettungswagen wurde er im Anschluss mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Ein angeforderter Rettungshubschrauber musste hingegen nicht eingesetzt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf schätzungsweise 3.000 Euro belaufen. Der total beschädigte Wagen musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis 22.15 Uhr voll gesperrt. (mr)

