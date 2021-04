Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verfolgungsjagt mit drei verletzten Personen - Polizei sucht gefährdete Fahrzeugführer

Freiburg (ots)

Einer Verkehrskontrolle sollte am Sonntagmorgen, 04.04.2021 um 06.00 Uhr ein 34 Jahre alter Mann in seinem Renault Twingo in der Mecklenburger Straße unterzogen werden. Der Fahrer missachtete aber die Haltezeichen "Stopp Polizei mit eingeschalteten Blaulicht", in dem er über einen Parkplatz fuhr und stark beschleunigte. Der 34-Jährige lenkte seinen Wagen über die Berliner Straße bis zur Neumattstraße und querte dort ungebremst die L 159. Mit hoher Geschwindigkeit ging es durch ein Tiengener Wohngebiet bis er beim Abbiegen von der Straße Am Brünnele in die Breitenfelder Straße mit dem Randstein kollidierte und den Reifen beschädigte. Im Allmendweg stellte der Flüchtende sein Fahrzeug ab und rannte in einen Hinterhof, wo er von den Beamten eingeholt werden konnte. Bei dem Versuch eine Domenhecke zu überklettern verletzte er sich am in der Hecke befindlichen Stacheldraht. Auch zwei Beamten wurden bei der Festnahme verletzt. Bei der Dursuchung des 34-Jährigen konnte Alkoholgeruch festgestellt werden und ein Test verlief positiv auf Amphetamine. Außerdem hatte er einen Schlagring in seiner Arbeitshose. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt, eine Blutentnahme veranlasst. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt wurden eventuell drei Pkw-Führer von dem Twingo-Fahrer gefährdet. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Waldshut (07751/8316-531) in Verbindung zu setzen.

md/tb

