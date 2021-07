Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kabelbrand; Verkehrsunfälle - teils mit Schwerverletzten; Fußgänger angegriffen

Neuhausen/Filder (ES): Kabelbrand

Ein Kabelbrand in einem VW Bus hat am Dienstagvormittag zum Einsatz der Rettungskräfte in der Straße im Hopfengarten geführt. Eine 42-Jährige war gegen 11.15 Uhr mit ihrem VW Bus auf der Gartenstraße in Richtung Wolfschlugen unterwegs, als sie während der Fahrt plötzlich Rauch im Fahrzeuginneren bemerkte. Sie stellte ihren Wagen in der Straße im Hopfengarten ab und alle vier Insassen verließen den Wagen. Die alarmierte Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten vor Ort kam, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Ein Kabelbrand unter dem Fahrersitz, der von selbst wieder erloschen war, hatte den Rauch verursacht. Da eine Rauchgasintoxikation nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden alle vier Insassen vorsichtshalber vom Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und fünf Rettungskräften im Einsatz war, zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der VW Bus, an dem ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. (cw)

Beuren (ES): Brems- und Gaspedal verwechselt?

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag an der Einmündung der K 1262 in die L 1210 ereignet hat. Ein 82-Jähriger war kurz nach 13 Uhr mit seinem Wohnmobil auf der K 1262 von Erkenbrechtsweiler die Steige abwärts unterwegs. An der Einmündung in die Landesstraße wollte er nach rechts in Richtung Owen abbiegen. Angeblich verwechselte er dabei aber das Brems- mit dem Gaspedal, wodurch er mit seinem Wohnmobil ungebremst in die Einmündung einfuhr. Dabei kam es zur Kollision mit einem VW T-Roc, der auf der vorfahrtsberechtigen Landesstraße von Beuren in Richtung Owen fuhr. Durch die Wucht des seitlichen Aufpralls wurde der VW nach links über alle Fahrstreifen abgewiesen und schleuderte eine Böschung hinunter, wo der Wagen zum Stehen kam. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die 70 Jahre alte VW-Fahrerin und ihr 78-Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt. Während die Fahrerin mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde der Beifahrer so schwer verletzt, dass er von einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war drei Rettungswägen, zwei Notärzten und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Landesstraße musste bis kurz vor 16 Uhr gesperrt werden. (cw)

Esslingen (ES): Fußgänger angegriffen (Zeugenaufruf)

Ein Fußgänger ist am Dienstagvormittag in der Innenstadt von Esslingen von mehreren Personen angegriffen worden. Die Täter hatten es den derzeitigen Ermittlungen zufolge auf dessen Kopfhörer abgesehen. Kurz nach 11.30 Uhr lief der 29-Jährige die Landenbergerstraße in Richtung Hirschlandkopf entlang, als er von hinten von drei Unbekannten angesprochen und an den Schultern festgehalten wurde. Der 29-Jährige wurde in der Folge aufgefordert, seine Kopfhörer herauszugeben, außerdem wurde aus dem Trio heraus auf ihn eingeschlagen. Als sich der Geschädigte zur Wehr setzte, flüchteten die zirka 25-jährigen Täter ohne Beute in Richtung Stadtmitte. Sie konnten trotz entsprechender Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Bei dem Angriff erlitt der 29-Jährige Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Esslingen zu melden. Telefon: 0711/3990-330.

Burladingen (ZAK): Kind bei Auffahrunfall verletzt (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Burladingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag auf der Josef-Mayer-Straße (B 32) ereignet hat. Kurz vor zwölf Uhr war eine 80-Jährige mit ihrem Citroen in Richtung Gauselfingen unterwegs und musste auf Höhe einer Tankstelle aufgrund eines auf der Straße stehenden Lkw anhalten. Auch ein nachfolgender, 43 Jahre alter Audi-Lenker bremste daher ab. Einem Mercedes-Fahrer im Alter von 65 Jahren gelang es jedoch nicht mehr, seinen Wagen rechtzeitig zum Stehen zu bringen, worauf die C-Klasse ins Heck des Audi krachte. Dieser wurde wiederrum auf den Citroen aufgeschoben. Ein im Audi mitfahrender, fünfjähriger Junge zog sich bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Den Blechschaden beziffert die Polizei mit insgesamt zirka 10.000 Euro. Der Mercedes sowie der Audi mussten zudem abgeschleppt werden. Den aktuellen Ermittlungen zufolge dürfte der Lkw, der jedoch vor dem Eintreffen der Polizei weitergefahren war, aufgrund eines auf die Fahrbahn tretenden Mannes abgebremst und angehalten haben. Der 63-jährige Fußgänger befand sich noch an der Unfallstelle. Da sich bei diesem deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung ergaben, musste er eine Blutprobe abgeben. Der Polizeiposten Burladingen sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder die Hinweise auf den Lkw mit weißer Plane geben können. Insbesondere eine noch nicht bekannte Frau, die das Betreten der Fahrbahn durch den 63-Jährigen sowie dessen verbale Auseinandersetzung mit dem Laster-Fahrer offenbar beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden. Zeugentelefon: 07475/95001-0. (mr)

