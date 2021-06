Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter entblößt sich im Salonwald - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem sich ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend gegen 20:15 Uhr auf einem Waldweg im Salonwald, Alt-Württemberg-Allee, in Ludwigsburg gegenüber einer 35-Jährigen entblößt haben soll, ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und sucht Zeugen. Diese können sich unter dem zentralen Hinweistelefon 0800 1100225 melden.

Die 35-Jährige war in dem Waldstück spazieren gegangen, als sie auf den Unbekannten traf. Der Mann soll mit heruntergelassener Hose am Wegesrand gestanden und dabei sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 175 Zentimter groß, kein Bart, kurze dunkle Haare, trug eine dunkle Jacke und dunkle Hose.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell