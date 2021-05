Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Radfahrer bei Verkehrsunfall mit Lkw schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 19.05.2021, ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw auf der B 518 bei Wehr schwer verletzt worden. Gegen 06:20 Uhr war der 48 Jahre alte Mann mit seinem Pedelec in Höhe des Gewerbegebietes Hemmet von der Bundesstraße nach links in die Öflinger Straße abgebogen, ohne dass er dies angezeigt haben soll. Ein nachfolgender 57-jähriger Lkw-Fahrer setzte in diesem Moment trotz durchgezogener Linie und Sperrfläche zum Überholen an. Es kam zur Kollision, wobei sich der Radfahrer schwere Verletzungen zuzog. Er kam in ein Krankenhaus. Einen Radhelm hatte er auf. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Bundesstraße war zeitweise gesperrt. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 700 Euro beim Pedelec und rund 500 Euro beim Lkw.

