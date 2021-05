Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ehrenkirchen: Person nach Einbruch festgenommen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in Ehrenkirchen konnte der flüchtende Tatverdächtige direkt nach der Tat am 18.05.2021 gegen 08:30 Uhr festgenommen werden.

Vermutlich gelangte der bereits einschlägig in Erscheinung getretene 22-jährige durch das geöffnete Badezimmerfenster in das Einfamilienhaus. Als dieser bemerkte, dass die Hausbewohner zugegen waren, flüchtete er durch dasselbe Fenster. Noch auf der Flucht verlor der Tatverdächtige Teile des Diebesgutes.

Durch eine sehr gute und schnelle Zusammenarbeit der Zeugen und der Polizei konnte der Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 0761/882-2880.

