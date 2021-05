Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an Pkw

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee]

In der Nacht vom 14.05.21 auf 15.05.21, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Pkw, welcher in einem Carport in der Giersbühlstraße abgestellt war. Ferner bewarf er den Pkw mit einer Plastiktüte, welche u. a. mit Fäkalien befüllt war. Am Pkw entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der Polizeiposten Lenzkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell