Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Feuer in Wohnung - Feuerwehr und Rettungsdienst im Großeinsatz

Freiburg (ots)

Ein Feuer in einer Wohnung eines Hochhauses in St.Blasien hat am Dienstag, 18.05.2021, zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und des Rettungsdienstes geführt. Gegen 16:30 Uhr war das Feuer entdeckt worden, als ein Rauchmelder anschlug. In einer Wohnung brannten ein Stapel Zeitungen und Kartonagen. Zeugen konnten das Feuer nahezu vollständig mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Durch die starke Rauchentwicklung musste das gesamte Stockwerk evakuiert werden. 19 Personen wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Alle blieben unverletzt, lediglich ein Brandbekämpfer musste kurz mit Sauerstoff versorgt werden. Auch die 28 Jahre alte Bewohnerin der betroffenen Wohnung war unter den untersuchten Personen. Sie war alkoholisiert und wurde in Gewahrsam genommen. Gegen die Frau wurden Ermittlungen eingeleitet. Das Feuer war nicht auf das Gebäude übergegriffen. Der entstandene Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus St.Blasien und Höchenschwand, das Rote Kreuz mit zwei Notärzten und die Polizei mit weit über zehn Einsatzfahrzeugen und rund 70 Einsatzkräften.

