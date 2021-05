Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zusammengeschlagen und Geldbeutel entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 14.05.2021, gegen 23:45 Uhr, kam es in der Bertoldstraße in der Freiburger Innenstadt, auf Höhe einer dortigen Straßenbahnhaltestelle und Schnellbäckerei, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern.

Hierbei wurde ein 22-Jähriger offenbar von mehreren männlichen Personen geschlagen und getreten. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Offenbar wurde ihm hierbei auch seine Geldbörse entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die 4-5 Täter dunkel bekleidet gewesen und ca. 18-20 Jahre alt gewesen sein. Einer der Männer hatte seitlich kurz rasierte Haare, blaue Augen und war 170-175 cm groß.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Sachverhalt geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell