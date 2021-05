Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Schwerer Verkehrsunfall in der Gemarkung 61200 Wölfersheim

Gießen (ots)

Am Sonntag, 09.05.2021 gegen 12:20 Uhr befuhr ein 24-Jähriger aus Wölfersheim zunächst mit seinem Opel-Corsa die L 3188 aus Richtung Echzell kommend und bog auf die B 455 nach links in Richtung Berstadt ein. Ein 30-Jähriger aus Nidda befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Motorrad die B 455 aus Richtung Grund-Schwalheim in Richtung Berstadt. Im Einmündungsreich prallte der Motorradfahrer sodann mittig auf das Heck des vor ihm abgebogenen PKW. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die total beschädigten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Bereich wurde voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. ( Ralph Gerlach ) Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell