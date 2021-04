Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weißer VW Caddy bei Firmeneinbruch in Fiedlerstraße gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Bei einem Einbruch in das Gebäude eines Energieversorgers in der Fiedlerstraße haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch den Schlüssel eines Firmenautos erbeutet. Mit diesem klauten die Einbrecher anschließend den dazugehörigen, auf dem Hof abgestellten weißen VW Caddy mit den amtlichen Kennzeichen KS-TW 607. Von dem zwei Jahre alten Wagen mit Kastenaufbau im Wert von ca. 15.000 Euro fehlt seitdem jede Spur. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Autos oder auf die bislang unbekannten Täter geben können.

Der Einbruch in das Gebäude hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 2 Uhr in der Nacht zum Mittwoch ereignet. Die Täter waren über die Grundstücksrückseite auf das Gelände gelangt, indem sie ein Loch in einen Maschendrahtzaun schnitten. Im weiteren Verlauf waren sie auf das Dach des Gebäudes geklettert, hatten dort ein Fenster eingeschlagen und waren über dieses in die Räumlichkeiten eingestiegen. In einem Raum erbeuteten sie den Schlüssel für den draußen stehenden VW Caddy. Mit diesem starteten sie den Caddy und fuhren mit dem Auto durch den Maschendrahtzaun auf der Grundstücksrückseite. Der Wagen dürfte dabei oberflächlich beschädigt worden sein. Wohin sie anschließend flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Caddys oder die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz

Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell