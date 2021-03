Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Personalienfeststellung bei Einsatz nach Streit: Verfahren gegen 25-Jährige wegen Widerstands

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Eine 25-jährige Frau, die am gestrigen Dienstagabend am Kasseler Auedamm bei einem Einsatz wegen eines Streits gegenüber einer Streife des Polizeireviers Mitte die Angabe ihre Personalien verweigerte, soll sich gegen ihre anschließende Sistierung zur Dienststelle gewehrt haben. Zwei Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Auch die 25-Jährige aus Berlin erlitt eine leichte Verletzung an der Hand. Sie muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und "Falsche Namenangabe" verantworten.

Anlass der Personalienfeststellung war der Einsatz wegen einer verbalen Auseinandersetzung. Ein Spaziergänger hatte gegen 18 Uhr die Polizei gerufen, da er nach seinen Angaben im Bereich der Brücke am Auebad mit zwei jungen Frauen in Streit geraten war. Nach Eintreffen der Streife des Innenstadtreviers zeigte sich eine der beiden Frauen äußerst aufgebracht und verweigerte trotz mehrfacher Aufforderung die Angabe ihrer Personalien. Als die 25-Jährige schließlich zur Feststellung ihrer Identität mit auf das Revier genommen werden sollte, soll sie sich erheblich zur Wehr gesetzt und einen Beamten in den Schritt getreten haben. Wie die Polizisten berichten, versammelten sich während des Einsatzes mehrere Personen, die sich durch verbale Äußerungen mit der 25-Jährigen solidarisierten und die Geschehnisse mit ihren Handys filmten. Es wird nun geprüft, ob gegen sie Anzeigen wegen "Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes" vorgelegt werden. Die 25 Jahre alte Frau wurde nach Feststellung ihrer Personalien wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell